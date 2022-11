Primeiro obstáculo ultrapassado, oitavos de final à vista. Uma estreia prometedora da seleção nacional, com o capitão a aumentar a sua já longa lista de recordes.



Estamos, portanto, no bom caminho, mas há ajustes a fazer, se a mira estiver apontada a 18 de dezembro, o dia da final. Ronaldo mostrou que ainda está para as curvas, assusta os adversários, impõe respeito, mas já não é o desequilibrador de outros tempos, o abono de família da seleção.









Ver comentários