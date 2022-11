Já rola a bola no Qatar, não devia mas é assim, agora é andar para a frente e esperar que o pesadelo passe a correr. Ao menos que sirva de exemplo na atribuição de futuros eventos.



Portugal é dos últimos a entrar em campo, pena não termos levado um equipamento a condizer com as circunstâncias, como fez a Dinamarca, valia por todos os golos.









