Estávamos em junho do ano 2000 quando a presença de um jogador desempregado num campeonato da Europa deu que falar. O cabeceamento de João Pinto para golo, na vitória por 3-2 frente a Inglaterra, tornou-se inesquecível.



Não só pela beleza com que contornou as mãos de Seaman como também pelo contexto que envolvia o ex-capitão do Benfica, recém-dispensado do clube por Vale e Azevedo.









