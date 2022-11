Bruno Fernandes foi tão destacadamente o melhor jogador do Portugal-Gana que até se conseguiu evidenciar no lance mais caricato de todos.



“Cuidado, ele ainda está aí!” - deve ter sido mais ou menos isto que o inspirado Bruno gritou ao desatento Diogo. Ao centésimo minuto, mostram as imagens, o nosso médio mais talentoso ainda teve frescura para ver que havia um intruso na área preparado para nos estragar a festa.









