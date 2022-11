Num segundo, está a correr como mais ninguém corre no corredor esquerdo. No outro, está deitado no chão e em lágrimas porque não pode continuar. Assim foi ontem e assim tem sido durante boa parte da carreira de Nuno Mendes. Não há como duvidar do talento. Falamos de um jogador que, mesmo no meio de toda esta aflição, consegue picos de forma incríveis.









