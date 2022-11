Se a presença portuguesa no Mundial promete ser tão breve como uma relação de uma noite, cortesia do mestre das táticas onanistas Fernando Santos, os números televisivos do Qatar sugerem outro vigor: 5 mil milhões de espectadores previstos por cabo e streaming em mais de 200 países. Num país do tamanho de Nova Iorque, cujo respeito pelos direitos humanos está ao nível dos carrinhos de Roy Keane.









Ver comentários