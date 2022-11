Com nove jogadores com 30 anos ou mais, Carlos Queiroz treina a seleção mais velha deste Mundial. O Irão perdeu por 2-0 com a Tunísia no último jogo de preparação, na quarta-feira, mas o técnico português já veio garantir “espírito de luta” no Grupo B – no qual jogam também Inglaterra, País de Gales e EUA.









Ver comentários