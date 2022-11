Pela primeira vez, um país organizador de um Mundial viu a sua seleção perder no jogo da estreia. Aconteceu no domingo, com um Qatar que se pode orgulhar de ter os muitos milhões capazes de pôr uma esponja sobre as suas fragilidades e montar estádios de encher o olho, a tempo de pasmar o Mundo. Só que em campo, frente ao Equador, a pica do arranque esmoreceu logo aos 16 minutos, quando Enner Valencia (Fenerbahçe) marcou o primeiro dos seus dois golos.









Ver comentários