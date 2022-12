Irão reclama-se da Pérsia, como nós dos Lusitanos, para que foi mudar de nome? Não aprenderam nada com o Egito? O rei Ciro da Pérsia é creditado na Bíblia, a mais científica de todas as fontes, por ter libertado o povo judeu. Entra na categoria, então rara, de pagãos que fazem o bem, digamos que um antepassado do Bom Samaritano da sequela.