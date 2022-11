Já vi guerras começarem por menos. Hoje joga-se um explosivo Irão-Estados Unidos (19h00). Os países antagónicos que levam décadas em guerra (declarada e por procuração) vão bater-se no relvado - ambos com possibilidade de chegar aos ‘oitavos’. A primeira vez que se encontraram foi em 1998 no Mundial de França (vitória do Irão por 2-1, que terminou o grupo com 3 pontos e os EUA com zero, ambos eliminados).









Ver comentários