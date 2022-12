A vida quis que Pelé, jogador com mais Mundiais ganhos (três), fosse internado durante este torneio. Nunca o vi jogar ao vivo. A primeira memória que tenho de um campeonato do mundo é o do Naranjito (desenhado por Miró): Espanha 1982.



O Brasil tinha uma equipa espetacular. Sócrates, Zico e Falcão passaram a ser os nomes que adotámos nos jogos na praceta.









Ver comentários