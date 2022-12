Foi do coração, finalmente! Fernando Santos deixou de lado as reticências no discurso e explicou, com todas as letrinhas, que não gostou nada, mesmo nada, das palavras que, afinal, Ronaldo lhe dirigiu. E, assim, mandou a Federação guardar na arca frigorífica mais próxima os gelados que distribuiu para muitas testas que só não são de ferro porque se revelam facilmente moldáveis.









