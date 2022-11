Ao barco, ao barco, houlá! Que temos gentil maré! Ora venha o caro à ré...!



Gil Vicente que me perdoe a adaptação, mas, ó Diabo, se esta história de Cristiano Ronaldo e de Bruno Fernandes não merece todo um auto. Aqui me confesso fã de sátira, e não menos da recente sátira ronaldiana, agora livre fidalgo prestes a embarcar em mais um par de recordes, nem que seja o de desempregado proprietário de aviões privados com mais golos marcados num campeonato do mundo.









