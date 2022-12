Pela primeira vez na História, um mundial de futebol masculino conta com a presença de mulheres na arbitragem.



A francesa e lusodescendente Stéphanie Frappart, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita já apitaram no estádio Estádio Al Bayt, juntamente com as fiscais de linha Neuza Back, do Brasil, e Karen Medina, do México.









