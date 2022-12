No meio da crescente (e rara) onda de protestos na China contra a política de ‘Covid zero’, a televisão estatal chinesa decidiu censurar imagens de pessoas sem máscaras no Mundial do Qatar.



Para evitar ainda mais manifestações, o canal CCTV substituiu, durante a transmissão do jogo entre o Japão e a Costa Rica, as imagens em que apareciam pessoas sentadas muito próximas umas das outras, por imagens desfocadas ou em que o público está demasiado distante para que possa ser constatada a ausência de máscaras.









