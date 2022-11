Ontem foi dado o pontapé de saída para o Mundial do Qatar 2022. Uma competição pela qual a RTP pagou a módica quantia de 12 milhões de euros. Sim, de forma a assegurar "uma extensa cobertura que tem em conta o interesse público do evento". Porque, caso contrário, teríamos de pagar para ver os jogos na Sport TV… Ainda bem que existe uma estação pública que oferece aos portugueses conteúdos totalmente grátis, e ainda se chega à frente com 12 milhões em nome do ‘interesse’ dos cidadãos, mesmo daqueles que não gostam de futebol… ou que nem sequer veem televisão.









