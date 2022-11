Este ano, o Mundial é muito mais do que futebol. Ao realizar-se no Qatar, a competição ganhou um sabor agridoce, com as imagens dos golos a surgirem acompanhadas por notícias sobre a violação dos direitos humanos no país, que vão desde a exploração dos trabalhadores que construíram as infraestruturas para o Mundial à discriminação das mulheres e pessoas LGBTQIA+.









