Cristiano Ronaldo escolheu bem o ‘timing’ para a sua entrevista ao amigo britânico Piers Morgan. Em vésperas do Mundial de Futebol no Qatar, o jogador reforçou a sua insatisfação com o Manchester United e torna-se no ‘solteirão’ mais cobiçado da competição, numa altura que a Arábia Saudita está de olho nele.









