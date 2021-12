As grandes fraudes e as prescrições nos casos mais mediáticos dos aproveitamentos ilícitos do Fundo Social Europeu (FSE), cometidos nos "anos negros" de 1986-1989, só foram possíveis devido à cumplicidade do poder político. No livro ‘Corrupção: Breve História de um Crime que Nunca Existiu’ (ed. Objectiva), o jornalista Eduardo Dâmaso considera que foi neste período que "se gerou um dos mais relevantes ciclos de impunidade do nosso país" e sustenta que este escândalo "foi controlado na justiça para que Portugal não fosse obrigado a devolver o dinheiro a Bruxelas".