2022 e o fim da pandemia

Num mundo perfeito e ideal, o acesso rápido e fácil às vacinas e a aceitação generalizada dos seus benefícios amplamente documentados, a par da utilização consensual da máscara e das outras medidas de saúde pública poderiam ter já permitido o fim da pandemia. Contudo, a desigualdade no acesso global às vacinas, bem como as assimetrias da cobertura vacinal nos diferentes países e regiões, agravadas pelas dúvidas, hesitações e militância dos movimentos antivacinas, a par da emergência de novas variantes do vírus SARS-CoV-2 contribuíram, não só, para uma maior duração e imprevisibilidade do fim da pandemia, mas também, para a expectável evolução da pandemia para endemia sazonal, à semelhança do que se verifica com a gripe.