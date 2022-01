Na margem da ribeira de Côja, em Aguiar da Beira, surgiu nos anos 20 do século passado um complexo termal denominado Caldas da Cavaca ou Termas da Cavaca. Os banhos ocuparam alguns edifícios de uma quinta com 90 hectares, propriedade de Ovídio de Alpoim, a pouco mais de cinco quilómetros da sede do concelho.