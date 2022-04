Parece ironia, mas Simone de Oliveira, que sempre viveu numa roda-viva entre palcos, platôs, gravações e concertos, reserva-se agora – feitas que estão as despedidas da vida artística – ao recato do lar, uma pequena casa "que já está paga" diz, onde vive sozinha há 27 anos ("desde a morte do grande amor Varela Silva", conta).









