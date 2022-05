Mário Soares recusou acompanhar Álvaro Cunhal à frente da manifestação da Intersindical e optou por um desfile alternativo no 1º de Maio de 1975. O secretário-geral do PCP registaria, em ‘A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril’, que o líder do PS "escolheu" aquele Dia do Trabalhador para iniciar um confronto.









