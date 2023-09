Trabalha como prostituto de luxo desde 2016. Fred, nome fictício, tem 31 anos e é bissexual. Exerce sobretudo no Grande Porto, mas já chegou a encontrar-se com clientes em vários países da Europa - sempre com tudo pago por quem o contrata. Atende homens, mulheres e casais. "Há muita procura, principalmente homens casados, que querem sigilo total.









