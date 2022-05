Chegámos à Guiné no dia 2 de julho de 1971. Houve muitas coisas que me marcaram, mas tive dois episódios de que ainda hoje me lembro. O primeiro foi o nosso batismo de fogo. Estávamos a fazer uma patrulha em Mansabá, com dois pelotões. No princípio da patrulha iam os picadores a detetar minas, um ou dois soldados e a seguir o capitão miliciano, que era o comandante da companhia.









Ver comentários