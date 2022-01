Lugar do Barral, freguesia de São João Batista de Vila Chã, concelho de Ponte da Barca. Dia 10 de maio de 1917, oito horas da manhã. Severino Alves, de 10 anos de idade, caminhava, como todos os dias, com as ovelhas para a serra, quando, de repente, uma nuvem toldou o sol e um forte relâmpago permitiu, ao pequeno pastor, a visão de Nossa Senhora, sentada no que parecia ser uma nuvem, em cima de uma ramada.