Aparições: "João mudo viu Nossa Senhora e começou a falar"

Numa tarde quente de meados de agosto de 1702, o jovem João Alves, conhecido pela alcunha de João Mudo, apascentava, "a cair de fome", o rebanho, no Monte do Castro de Balugães, concelho de Barcelos, quando a Virgem lhe apareceu."Diz ao teu pai que construa aqui uma ermida para culto à Mãe de Cristo", disse a Virgem ao pastor, cujo alforge, onde já nem migalhas havia, ficou, instantaneamente, cheio de pão.O rapaz correu para casa e contou ao pai o que Nossa Senhora lhe tinha pedido. Sem reparar no milagre com que o filho tinha sido agraciado (nunca tinha dito uma palavra e falou), André Alves não deu importância ao assunto.Acontece que, nessa noite, o forno de casa, há dias vazio, ficou a abarrotar de pão. Nessa altura, o pai de João Mudo percebeu que algo de sobrenatural estava a acontecer e avançou com a construção de uma pequena capela sobre o penedo em que Nossa Senhora se tinha mostrado ao jovem pastor.Reza a lenda que a Virgem lhe apareceu por duas vezes e que a mensagem se resume à realização de dois milagres: o facto de o alforge do pastor e o forno da família terem ficado repletos de pão e o de o jovem, mudo desde a nascença, ter começado a falar.Aquando da primeira aparição, numa tarde de sol, formou-se sobre o penedo uma repentina tempestade, de violentos relâmpagos e trovões. Cheio de medo, o pastor refugiou-se numa gruta."Não tenhas medo", disse uma voz meiga, vinda do alto. João saiu da gruta e deparou-se com a imagem de Nossa Senhora. A segunda aparição ocorreu no dia seguinte. A Virgem disse ao pastor que as pessoas, a começar pelo pai, acreditariam nele. A fama destes acontecimentos espalhou-se rapidamente por toda a arquidiocese de Braga.Ao saber do sucedido, o arcebispo de então, D. Rodrigo de Moura Teles, deslocou-se à paróquia e inquiriu o vidente, o pai do vidente, assim como outros habitantes da aldeia.Concluiu o prelado, em 1704, que o que ali tinha acontecido era sinal divino e que as aparições eram dignas de crédito. O que convenceu o arcebispo foi o facto de o pastor, que toda a gente garantiu ser mudo de nascença, falar como se sempre assim tivesse acontecido."Estas foram as primeiras aparições de Nossa Senhora aprovadas pela Igreja em Portugal", disse à ‘Domingo’ Alfredo Martins, membro da Confraria da Senhora da Aparecida de Balugães.Já o presidente da Confraria lembra que este acontecimento de Barcelos terá inspirado o nome do maior santuário mariano do Brasil. "Repare que estávamos numa época de grande emigração para o Brasil (início do século XVIII) e esta aparição ocorreu mais de duas décadas antes do achamento da Virgem Negra no rio Paraíba, em São Paulo", lembrou João Dantas.A verdade é que o culto à Senhora da Aparecida de Balugães conheceu um arranque fulgurante, ao ponto de, 18 anos depois, estarem edificadas a capela e a Igreja, elementos essenciais do santuário.Em Portugal terão ocorrido pelo menos seis aparições de Nossa Senhora antes das da Cova da Iria. As do Barral, em Ponte da Barca, em 1917, as mais antigas, do Fetal e da Ortiga, nos séculos XIV e XV, esta de Balugães, no início do século XVIII, e outras duas, de que vamos falar.O culto é pouco significativo e a Igreja, paróquia e diocese, não as consideram dignas de crédito. Mas as memórias paroquiais dão conta de uma aparição de Nossa Senhora na freguesia de Folhada, concelho de Marco de Canaveses, diocese do Porto.O símbolo físico desse acontecimento é uma capelinha, isolada, no alto do monte, dedicada a Nossa Senhora da Aparecida. "Toda a vida ouvi dizer que naquele penedo, sobre o qual foi construída a capela, Nossa Senhora apareceu a uma menina e lhe pediu para que lá fosse construída uma capela", contou a zeladora Rosa Monteiro Ribeiro, acrescentando, que "todos os anos há festa, a 15 de agosto, e o pároco celebra lá missa muitas vezes". Rodeada de eucaliptos e cravada na penedia, no Outeiro do Pereiro, a singela capelinha, que já foi privada e agora pertence à paróquia, ali permanece, solitária, à espera que alguma alma apareça... na Senhora da Aparecida.Situação diferente é a de Calvão, no concelho de Chaves. Diz a tradição popular que, naquele lugar, Nossa Senhora apareceu a três pastorinhos, ainda crianças, um rapaz e duas meninas, no ano 1833."O que foi passando dos nossos antepassados é que as três crianças, Manuel, Maria Rosa e Teresa Fernanda, andavam aqui com as ovelhas e que Nossa Senhora lhes apareceu em cima do penedo da Veiga. Não se sabe se Ela disse alguma coisa. Não há nada escrito", assegura José Gomes, membro da Comissão do Santuário.Primeiro foi edificada a capela em cima do penedo da aparição, depois a igreja e, mais tarde, uma série de calvários que pontificam pelo frondoso espaço, que configura o maior santuário mariano do concelho de Chaves.As coincidências entre as aparições da Virgem são notáveis. Nestas três de que aqui falamos, a Virgem apareceu em cima de rochedos, a um ou mais pastores e, em dois dos casos, pediu para que fosse construída uma capela.O padre Dex-Steve, pároco de Balugães, diz que "estes sinais são dados aos mais humildes, porque eles dizem a verdade, não têm capacidade de manipulação das massas".Serão, provavelmente, as mais desconhecidas das aparições desconhecidas. Mas a história é muito curiosa. Segundo as memórias paroquiais, "três criaturas de idade menor de 12 anos (...), duas Marias e uma Teresa", viram uma Senhora "brilhante e resplandecente", que pediu que as pessoas "jejuassem a pão e água todas as sextas e sábados" e que, naquele lugar, fosse construída uma ermida e que lá colocassem "uma imagem da Senhora da Lapa e uma Cruz de pau, para veneração dos fiéis". Nem a paróquia de Folhada nem a diocese do Porto dão credibilidade ao caso. Mas esta aparição na serra da Aboboreira, no alto do Outeiro do Pereiro, aconteceu em 1757, 260 anos antes de Fátima e, coincidência das coincidências, no dia 13 de maio. Também em Marco de Canaveses, a 13 de maio, apareceu brilhando...A fachada da igreja do Santuário da Senhora da Aparecida de Balugães é neoclássica, mas o interior, como quase todos os templos da época, é barroco. E, no pináculo da tribuna dourada, pontifica uma belíssima imagem da Mãe do Redentor. Supõe-se que tenha sido mandada fazer logo após a aprovação das aparições, em 1704, e também se admite que nela tenha sido colocada, no ano seguinte, uma magnífica coroa de prata oferecida pelo Rei de Portugal, D. Pedro II. Essa coroa, que para além do valor artístico e pecuniário, encerra elevada importância histórica e simbólica, foi roubada, num assalto ocorrido há cerca de duas décadas. A boa notícia foi revelada à ‘Domingo’ pelo presidente da Confraria, João Dantas: "Os fiéis da Senhora da Aparecida vão poder contemplar em breve a coroa, uma vez que esse importante objeto foi, após meses de investigação, recuperado pela PJ de Braga."