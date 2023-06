É meia-noite e a Corniche de Dammam está a abarrotar de circunspectas famílias estiradas na relva que vai refrescando os 30 graus, amenizados pela brisa que faltou ao meio-dia, quando os 42 graus à sombra obrigavam a uma natural reclusão caseira. O silêncio da aragem que sopra sua- ve do Golfo Pérsico só é interrompido pelo carrinho de golfe, artilhado com um potente e luminoso ‘sound system’ fabricado na China, que as quatro teenagers conduzem, com o cabelo ao vento, de forma irrequieta.









