Os pormenores, só os pormenores, as coisas pequenas e insignificantes já não são bem claras, fruto da idade, mas o corpo ainda sente as chagas, a fome, os castigos, as traições, a humilhação. A memória vai e vem numa conversa longa e sem pressa, mas demasiado curta para libertar os demónios que os assombram, noite após noite, ano após ano.