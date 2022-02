Com o DBX707, a Aston Martin reclama o trono dos SUV de altas prestações mais potentes do momento. São 707 cv de potência máxima a deixarem para trás modelos tão superlativos como, por exemplo, o Lamborghini Urus. O resultado são acelerações dignas de um superdesportivo: 3,3 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta a bater nos 310 km/hora.