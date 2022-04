Sacadura Cabral e Gago Coutinho levantaram voo no dia 30 de março de 1922, depois de uma refeição ligeira, sob o olhar atento de um País desejoso de esquecer o turbilhão da Primeira República. Cabral ia à frente, Coutinho atrás dele, no posto de navegação. Os dois amigos planearam voar entre Lisboa e o Rio de Janeiro em 10 dias, naquela que seria a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, mas a viagem demorou dois meses e meio.









Ver comentários