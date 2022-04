Poucos dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, Valentyna Konstantynovska, uma idosa de 79 anos, recebeu orientações militares do Batalhão Azov, que a ensinou a disparar uma kalashnikov em caso de necessidade. No mesmo dia, crianças e mães recentes acompanhadas dos seus bebés de colo aprenderam a fazer o mesmo sob as instruções de uma milícia para quem o treino de civis não é uma novidade.









