A divisão M da BMW celebra 50 anos em 2022 e nada melhor do que avançar com um híbrido ‘plug-in’ que dá mais um passo na eletromobilidade mais distinta.O BMW Concept XM apresenta-se com 748 cv de potência e 1000 Nm de binário, e a versão de produção deverá entrar na linha de montagem no fim deste ano.