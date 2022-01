Enquanto vários construtores automóveis apostam na eletromobilidade dos seus futuros modelos, outros há que preferem relevar a condução autónoma. Com o InnerSpace, a Cadillac propõe um coupé com um estilo elegante e repleto de tecnologias, no espírito dos seus antecessores da linha Halo. A sua filosofia baseia-se numa única ideia: uma pessoa pode usar o tempo na estrada para relaxar enquanto o carro se autoconduz.