Se é fã do Corvette, saiba que a Chevrolet tem já na rua a versão mais radical do C8 Stingray. A força ‘bruta’ é um dos principais ingredientes do Corvette C8 Z06, marcado pelo elevado nível técnico, qualidade de construção e luxo a bordo. A demonstrá-lo está o novo bloco atmosférico V8 LT6 de 5.5 litros, capaz de debitar 679 cv e 623 Nm.