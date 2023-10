A emoção toma conta de todos na hora de depositar junto ao memorial uma coroa de flores em homenagem aos 25 jovens naturais do concelho de Ponte de Sor que perderam a vida na guerra colonial. Se fossem vivos, seriam hoje, como os camaradas que agora os choram, já avós, com as rugas sulcadas na testa e as maleitas que a idade trouxe.









Ver comentários