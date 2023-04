Ea apareceu enfim, clara e simples, à beira do rio, entre rochas, com os seus vistosos girassóis enchendo um jardinzinho breve, as duas altas figueiras assombreando o pátio, e por trás a serra coberta de velho e denso arvoredo." Mais de 130 anos depois, continua assim, a estação de Caldas de Aregos, "clara e simples, à beira do rio".









Ver comentários