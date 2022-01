Luanda, Grafanil, 23/5/1973 – 4.ª feira. Escrevo em vésperas de alinhar rumo à solidão e ao isolamento nas matas dos Dembos, onde espero ter sempre a sorte do meu lado e a proteção dos deuses do outro. Vai agora começar realmente a etapa mais dura e mais melindrosa da minha existência. Reza por mim, meu amor, pela minha proteção e pela minha vida para que estes dois anos que me esperam passem o mais depressa possível", escreveu Armando a Beta, com quem namorava desde os 16 anos dele e os 14 dela.