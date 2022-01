Quando nasceu, na Suíte Belga do palácio de Buckingham, a 19 de fevereiro de 1960, André era o segundo na sucessão ao trono do Reino Unido, mas agora é o nono, ultrapassado pelos filhos e netos do irmão mais velho Carlos. E, aos 61 anos, após a decisão de um juiz nova-iorquino o levar a julgamento pelo abuso sexual da menor Virginia Giuffre (hoje, com 38 anos, é Virginia Roberts), o "príncipe imperfeito" foi banido da Família Real e perdeu o direito de se apresentar como S.