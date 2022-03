Ramalho Eanes só se tornaria conhecido no 25 de Novembro de 1975 – e, depois, como Presidente da República. No 11 de Março, era o presidente da RTP e "a comissão de programas, dominada pelo PC, quis fazer um direto do ataque" ao RAL 1 pelos paraquedistas, contou a Luís Osório, em ‘25 Portugueses’ (ed.