Elena Bubenko, a mulher que cuida dos animais vítimas da guerra

Quando, durante dias a fio, os bombardeamentos russos destruíram Ruski Tyshky, Elena Bubenko decidiu que ia ficar na pequena aldeia ucraniana, localizada a 10 quilómetros da linha de fronteira com a Rússia, no ‘oblast’ de Kharkiv. Os vizinhos de Elena que sobreviveram à violência da artilharia fugiram até cidade de Kharkiv e dali para a segurança possível de um país em guerra há mais de um ano. Dana Boback acompanhou Elena na aventura de ficar a cuidar dos animais de companhia que os donos foram deixando para atrás na fuga apressada.

Estima-se que desde que começou a invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro do ano passado, cerca de meio milhão de animais de companhia tenham sido abandonados pelos donos. Alguns foram deixados feridos e a fome afetou quase todos. Um número não contabilizado de muitos outros nasceu no abandono.

Dana está sentada junto às panelas escurecidas pelo fogo, envolvida num fumo matinal que espalha longe um efémero e reconfortante cheiro a fogueira. Os poucos cães à solta olham disciplinados para as tratadoras, talvez adivinhando que a comida do dia não tarda.



Elena entra e sai da casa com uma lanterna na testa que a ajudará a ir buscar os felizardos para a refeição seguinte. Quando abre a porta, há uma explosão de latidos.



Os animais estão bem tratados e parecem felizes tal como Elena, que conhece cada um dos 90 cães pelo nome. Diz não ter preferência por nenhum, mas quando pega no ‘Patriot’ não esconde o carinho pelo bicho que andou desaparecido depois do incêndio num pequeno prédio ter matado 11 cães.