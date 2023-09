Adelino Borges chegou a Angola no ano em que começou a guerra colonial, em maio de 1961. "O que nós aprendemos em Coimbra tinha alguma coisa a ver com a guerra? Nada! A única coisa que fizemos foi dormir numas tendas, andar para lá aos tiros aos pássaros e fazer umas corridazitas. Nada que se pareça com ver uma pessoa morta, é totalmente diferente", lembra Adelino, referindo-se ao período da recruta.









