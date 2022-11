A sala estava escura e com apontamentos de luzes vermelhas quando, ao longe, de chapéu na cabeça, alguém desceu dos bastidores. Já mais perto, com um foco de luz no rosto, foi possível vislumbrar o incorrigível Manuel João Vieira, o vocalista dos Ena Pá 2000.



O público estava em silêncio, como que antevendo o que aí vinha.









Ver comentários