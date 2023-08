Assim que colocam o nariz de palhaço, Marta Cruz e Susana Gonçalves passam a ser a Doutora Limonete e a Doutora Donizete Chiclete. Todos os problemas que trazem do dia a dia desaparecem, e o objetivo passa a ser apenas o de alegrar o dia das pessoas que estão internadas no Hospital de São João, no Porto.









