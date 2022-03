Custóias, 21 de setembro de 1971. Amorzinho: Faz amanhã precisamente 31 meses que começámos a namorar, e por grande felicidade me parece que resultou, pelo menos o tempo já é bastante, já nos conhecemos bem um ao outro, podemos dizer que já não estamos enganados com os feitios, pelo menos de aparência, mas o nosso amor nunca poderá ter fim, porque gostamos muito um do outro por Deus há de continuar", escreveu Maria Alice ao namorado Aniceto, que tinha conhecido um ano antes e por quem se apaixonou perdidamente.