O primeiro sinal de degradação e insegurança é identificado logo à entrada do bloco N, do bairro da Estrada dos Álamos, no Laranjeiro. Uma porta frágil, sem trinco, permite um acesso fácil ao interior do prédio que não tem iluminação em nenhuma das partes comuns.As marcas de desgaste multiplicam-se à medida que subimos em direção ao 3º andar, onde nos espera Elisabete Senra, de 55 anos.