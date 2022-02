Ter a sua história contada num livro da Amnistia Internacional assinado pela atriz Angelina Jolie não é para todos, mas é para André e Sofia Oliveira [na foto], ele com 14 e ela com 16, e também para Catarina Mota, de 21, Cláudia, Martim e Mariana Agostinho, de 22, 18 e 9 anos. Estes seis miúdos portugueses deram entrada em setembro de 2020 com um processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, contra 33 Estados, por causa das alterações climáticas.