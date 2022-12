A deusa grega do Parlamento Europeu tem as mãos sujas – ou melhor, tem dinheiro presumivelmente proveniente do petróleo do Qatar e pago em troca de ter feito lóbi a favor da imagem do emirado árabe que organizou o Mundial de futebol que termina este domingo. A protagonista do maior escândalo ocorrido nos corredores do poder político de Bruxelas e Estrasburgo nasceu em Salónica, filha de um engenheiro mecânico turco.









Ver comentários