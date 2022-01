Exposição: A guerra em imagens que os soldados escolheram imortalizar

À primeira vista não se percebe que aqueles jovens soldados que a fotografia mostra numa patrulha estão completamente nus – nem cuecas têm. "Era fim do dia, tinham de atravessar o rio, se atravessassem de cuecas ia chegar a noite e iam ficar enregelados porque a temperatura descia muito rapidamente. Por isso, a solução era despirem-se integralmente para dormirem quentes", explica Maria José Lobo Antunes, curadora, com Inês Ponte, de ‘A Guerra Guardada’, uma exposição que explora coleções pessoais de homens que em tempos foram soldados e que é acima de tudo um convite a olhar com atenção – para perceber as tais nuances que escapam a quem olha sem realmente ver – para a guerra colonial através das imagens.