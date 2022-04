Foi um marco na inovação industrial do País, pôs o pão na mesa de muitas famílias e até deu o nome a uma estrada. A Fábrica de Condutores Eléctricos Diogo d’Ávila – ou simplesmente Cabos d’Ávila, como é mais conhecida – nasceu do espírito empreendedor do filho do diretor de uma Companhia de Seguros, que quis deixar cedo a escola para se dedicar aos negócios.









Ver comentários